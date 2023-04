Afgelopen vijf jaar minder meldingen van winkeldiefstal in Kapelle

‘Gebeurt dit echt? Ja, dit gebeurt echt’; Zeeuwse voetbal­clubs aan het denken gezet door voorstel­ling

In het theater mag je lachen. Ook als het om zware onderwerpen als diversiteit, kwetsende uitingen en discriminatie in het voetbal gaat. De voorstelling Ik wou dat het weer weekend was, is doorspekt met humor, maar moet de voetbalwereld vooral aan het denken zetten en in beweging krijgen.