Afgelopen vijf jaar minder aangiftes winkeldiefstal in Veere

Nieuwe getuige: afspraken over verklarin­gen Koninginne­dag-aan­slag Terneuzen

In de zaak over de schietpartij in de Larixstraat in Terneuzen in 2012 is een nieuwe getuige opgedoken Die zegt dat er in de familie van de twee beschoten mensen afspraken zijn gemaakt over de bij de politie af te leggen verklaringen.