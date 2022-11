Advocaat Sandra H.: ‘Ze handelde in paniek en was bang om alles kwijt te raken’

De officier van justitie sprak in zijn requisitoir van moord met voorbedachten rade, maar daar had de advocaat van H. wel wat op af te dingen. Zo stelde Van de Kerkhof dat H. geen motief had voor moord omdat ze niet boos was geweest op Ichelle vanwege de gevoelens die zij had voor haar partner Felix; de relatie tussen Sandra H. en Felix was toch al slecht. Ook betoogde hij dat als het een vooropgezet plan was geweest, H. op die fatale dag haar dochter niet naar de winkel had laten komen toen Ichelle dood in de keuken lag. Ook het feit dat zijn cliënte niet wist wat ze met het lichaam aan moest, ondersteunt volgens de raadsman de verklaring van H. dat het ombrengen van Ichelle in een opwelling gebeurde.