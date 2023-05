Advocaat buigt zich over fraudebeschuldiging aan adres oud-voorzitter culturele stichting Schouwen-Duiveland

Het uur U nadert voor de bewoners van de Zuidhoek­pol­der

De hartenkreet van acht families uit de Zierikzeese Zuidhoekpolder is gehoord. De politiek gaat nog een keer met hen en andere belanghebbenden rond de tafel over het plan voor forse uitbreiding van het bedrijventerrein met een hoogspanningsstation aan de rand van het gebied. Maar of dat nog veel verandert aan de insteek van de gemeente, is twijfelachtig.