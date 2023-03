Adjan Kodde, de man die Funda bouwde, maakte fortuin op het internet: ‘We hadden een beetje dat Steve Jobs-gevoel’

De kantine in het kantoor van Allyourz in Middelburg oogt als een decor dat is weggelopen uit de tv-serie Ja Zuster, Nee Zuster . ,,Leuk hè, meubels uit de jaren 60”, grijnst de boomlange Adjan Kodde, die zich met zijn 1,98 meter letterlijk moet opvouwen in een fauteuil.

Als elfjarig jongetje weet Kodde al dat hij de wereld gaat veroveren. De jongste in het negen kinderen tellende gezin Kodde woont aan het lommerrijke Ravelijn de Groene Jager in Goes. Hoogtepunt van het jaar is de ZLM Tour. ,,In de reclamekaravaan van de wielerwedstrijd zag ik al die grote merken voorbijkomen. Het fascineerde me enorm.”