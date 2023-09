Actrice Nastassja Kinski toch geëerd in Vlissingen: ‘Dit is voor mij een kostbaar moment’

indebuurt.nl Bijzonder: Glenn en Vanessa zorgden voor de kostuums bij een filmset

De thriller ‘De bloedkoralen van de bastaard’ van Rinus Ferdinandusse (1931-2022) wordt verfilmd. Een proefaflevering is in juli in Zeeland opgenomen. Deze gaat zaterdag 9 september tijdens Film by the Sea in première. Glenn en Vanessa van Costuumpje in Vlissingen zorgden ervoor dat de acteurs de juiste kostuums kregen.