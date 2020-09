Acties in Zeeland voor kerncentrales. ‘Ze zijn veilig, schoon en leveren veel stroom’

De acties maken deel uit van Stand Up for Nuclear: een campagne van een internationale beweging van klimaatactivisten en natuurbeschermers. Ze komen op voor kernenergie. Het is een los netwerk van vrijwilligers, zegt woordvoerder Marco Visscher. Hij is bestuurslid van stichting Ecomodernisme, steunt de acties en publiceert onder meer over energie en klimaat in verschillende media.