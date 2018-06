Actiegroep: niet wij, maar TenneT en gemeente zorgen voor vertraging 380kV-lijn

Slachtof­fer Zeeuwse loverboy: 'Ik had een soa en ging met honderden mannen naar bed'

14:24 DEN BOSCH - Rapper Lo-Bo uit Sas van Gent heeft erkend dat hij in 2011 en 2012 een 18-jarig meisje heeft uitgebuit in de prostitutie. Hij bekende daarmee mensenhandel, vrijdag in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch. Van harte ging het echter allemaal niet.