Actie tegen de vele poepende ganzen in Goes? ‘Kinderen kunnen niet meer buitenspelen’

Ganzen horen bij Goes. Behalve de groepen met witte ganzen die permanent door delen van de stad lopen, komen elk voorjaar ook tientallen grauwe ganzen op bezoek. Ze hebben in Goes een mooie plek gevonden om hun nageslacht op de wereld te zetten. Met name in de wijken de Goese Polder en Noordhoek paraderen elk jaar veel ganzen door de straten, soms in grote groepen. De gemeente laat weten vaker meldingen te krijgen. Vanuit de ganse stad, overigens. Er komen ook meldingen uit wijken als het centrum, Mannee, het Goese Meer en Goes-Zuid. Bepaald niet alle bewoners van die wijken zijn blij met de tijdelijke voorjaarsgasten.