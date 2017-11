Abseilende Sint in Zeeland

Ook Fay en Emmie van de Vreede zijn er niet gerust op. ,,Misschien-is ie nog even de hoeven van het paard aan het krabben? Of is hij op zoek naar zijn koffer?" Immers, in het Sinterklaasjournaal was de koffer van Sinterklaas in het water gevallen. De zusjes zijn in ieder geval goed geïnformeerd. ,,Maar die spoelt vast ergens aan'', stelt Fay gerust.

In de Kerkstraat steekt er geroezemoes op in de stoet. Steeds luider, en uiteindelijk is er gejuich. Want daar, op de toren van de kerk, staan zwarte pieten. Ze zwaaien, en de stoet zwaait terug. En zien we daar een rood puntje van een mijter? Het antwoord is ja. De Sint! Omdat het tij laag was, kon de stoomboot niet aanleggen in Waarde. Daarom maakt Sinterklaas zijn entree in het dorp via de kerktoren.