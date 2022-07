ABN Amro sluit kantoor in Terneuzen

Steeds meer mensen maken gebruik van digitale diensten, dus ook voor bankieren. Een bankgebouw bezoeken is steeds minder noodzakelijk en daardoor neemt het aantal bezoekers al jaren af. ABN Amro sloot daarom eerder al veel meer kantoren. In Zeeland is er nu alleen nog een vestiging van ABN Amro in Goes; het kantoor in Middelburg ging begin deze maand ook dicht.

De geldautomaten van ABN Amro aan de Herengracht, voor veel Terneuzenaren jarenlang een laatste stop om het centrum met een gevulde portemonnee te bezoeken, zijn al een tijdje verdwenen. ABN Amro-klanten worden nu verwezen naar geldautomaten van Geldmaat om geld op te nemen of storten. Geldmaat is sinds een tijdje met een kantoor gevestigd in winkelgebied Steenen Beer in het centrum van de stad.

Volledig scherm In de Steenen Beer in het centrum van Terneuzen is sinds een tijdje Geldmaat gevestigd. © Raymond de Frel

ABN Amro is de tweede bank die dit jaar Terneuzen verlaat. Begin dit jaar sloot het ING-kantoor aan het Stadhuisplein. De gemeente Terneuzen heeft ING laten weten dit pand graag in eigendom te krijgen, om zo regie te houden op ontwikkeling van het gebied. De binnenstad van Terneuzen wordt de komende jaren getransformeerd van een winkelgebied naar een centrum waar wonen, werken en winkelen hand in hand moeten gaan. Wat er met het pand aan de Herengracht gaat gebeuren, is nog niet bekend. Het komt in elk geval in de verkoop. Er werkt nu nog een handjevol mensen, die krijgen een andere functie binnen ABN Amro.

Klanten van de Terneuzense vestiging die nog niet internetbankieren krijgen hulp en begeleiding om de overstap te maken. Zo zijn er tot de sluiting van het kantoor inloopuren op maandag, woensdag en vrijdag van 10 tot 11.30 uur en er worden er cursussen online bankieren aangeboden. Na de sluiting worden er ‘financiële zorgcoaches’ ingezet om klanten die digitaal niet vaardig zijn te helpen. Zij helpen klanten thuis of op locatie.