Aanvoerdersband Van Persie heeft mooi plekje in museum van Feyenoord-fan John

21 juni: Onthulling glassculp­tuur in Terneuzen

16:09 De Vliegende Hollander van Jan Leenknegt wordt officieel onthuld aan bezoekers van Toonbeeld in Terneuzen. Dat gebeurt tijdens het jaarlijkse zomerfestival op vrijdag 21 juni om 19.15 uur. In 2018 werd Toonbeeld benaderd door de Rabobank in Terneuzen met de vraag of de cultuurorganisatie eventueel geïnteresseerd was in de overname van De Vliegende Hollander van Jan Leenknegt. In verband met een interne verbouwing bij de Rabobank moest de glassculptuur helaas uit het bankgebouw worden verwijderd.