Aantal zelfdodingen in Zeeland het hoogste van het land

Het aantal geregistreerde zelfdodingen in Zeeland was in 2021 het hoogste van Nederland. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS.

Het afgelopen jaar maakten 54 mensen in Zeeland een einde aan hun leven. Het zelfdodingscijfer is daarmee, in verhouding tot het inwoneraantal, het hoogste is van het land.

In totaal maakten vorige jaar 1859 Nederlanders een eind aan hun leven. De grootste toename is te zien bij mannen tussen de 20 en 30 jaar oud. Eerder dit jaar sloegen de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie en 113 Zelfmoordpreventie al alarm over het grote aantal zelfdodingen onder jonge mannen. Een woordvoerder zei toen dat de precieze oorzaak van de stijging nog niet bekend was, maar dat de stapeling van coronamaatregelen zeker een rol kan hebben gespeeld.

Ruben van Gaalen, onderzoeker bij het CBS, kan geen harde uitspraken doen over het verband tussen corona en de zelfmoordcijfers. ,,Uit eerdere studies is bekend dat ruim 90 procent van de mensen die zelfmoord pleegt kampt met zwaarwegende mentale en psychische problemen. Het kan zijn dat corona hierbij nu in een aantal gevallen een rol gespeeld heeft, maar dat is nog niet onderzocht.”