Aantal schademeldingen door plof Middensluis loopt nog steeds op

TERNEUZEN - Het aantal schademeldingen door de zware plof van de eerste damwand van de oude Middensluis in Terneuzen is de afgelopen weken opgelopen tot 187.

Inmiddels zijn 140 adressen door een expert bezocht. Daarna krijgen de melders persoonlijk bericht van het schadebureau van de Nieuwe Sluis over het vervolg van de schadeafhandeling. Het gaat vooral om schade aan glaswerk en scheuren in muren als gevolg van de plof. Die was half maart veel harder dan ingeschat. Nog altijd wordt er onderzoek gedaan hoe dat kon gebeuren. Tot de uitkomsten van dit onderzoek wordt de tweede, nog resterende damwand met rust gelaten.

Ondertussen bereidt de Nieuwe Sluis een open dag voor, die op 18 juni van 9.30 tot 16.30 uur wordt gehouden. Bezoekers kunnen zich vanaf 30 mei aanmelden via de site van de Nieuwe Sluis. Vanaf de keet van aannemerscombinatie Sasse Vaart aan de Buitenhaven wordt een rondleiding over het terrein gegeven. Per e-mailadres kunnen maximaal zes personen worden aangemeld.

Tegen die tijd zijn ook de vier sluisdeuren en twee bruggen voor de nieuwe zeesluis vanuit het Chinese Penglai in Zeeland aangekomen. Die worden tot eind van dit jaar opgeslagen in Westdorpe. Het transportschip Zhen Hua 34 dat de deuren en bruggen vervoert, bevindt zich nu in de buurt van Namibië.