Aantal positief geteste patiënten in ziekenhuizen stabiel

Deze podcast van Bløf gaat over een magisch moment in Paradiso: ‘Ik krijg er nog steeds kippenvel van’

VLISSINGEN - Over uitvoering die centraal staat in aflevering 5 van de podcast 30 jaar Bløf zegt Peter Slager: ,,Als we ooit klaar zijn en ik moet de vijf hoogtepunten van onze carrière noemen, is dit er een van.”

16 april