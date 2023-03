‘Aanpak stikstof uit buitenland gaat te traag’

,,Die aanpak is juist voor ons als kustprovincie heel belangrijk”, zei provinciebestuurder Anita Pijpelink. Anderzijds waarschuwde de gedeputeerde vrijdag Provinciale Staten dat de aanpak van stikstofbronnen buiten de eigen grenzen geen snelwerkend wondermiddel is dat alle problemen in Zeeland oplost. Het is een hele zoektocht hoe het buitenland op de uitstoot kan worden aangesproken.

Zelf aan de slag

In de laatste vergadering voor de verkiezingen van 15 maart werd gesproken over een pakket maatregelen op allerlei terreinen om de doelen voor stikstof, natuur, klimaat en water te halen. Zeeland moet het definitieve plan op 1 juli naar Den Haag sturen. Het zullen dus de nieuw gekozen Statenleden zijn die hierover een besluit zullen nemen.

Het stikstofprobleem ligt in Zeeland heel anders dan in andere provincies. Zeeland is voornamelijk een akkerbouwprovincie met naar verhouding weinig veehouderij. Veel stikstof waait de provincie binnen vanaf zee (scheepvaart) en uit het buitenland. De provincie kan deze grote bronnen van stikstof die in Zeeland neerslaat dus niet zelf aanpakken. Dit probleem heeft Zeeland herhaaldelijk aan de orde gesteld in overleg met het Rijk.