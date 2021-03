Aanklachten tegen Salar Azimi gaan (nog) niet over ‘groot geld’

Stembu­reaus in Zeeland geopend, maar stemmen blijkt toch een stuk ingewikkel­der dan anders

15 maart VLISSINGEN - De eerste stembureaus in Zeeland zijn vanochtend open gegaan. Het is voor het eerst dat in Nederland drie dagen kan worden gestemd. Verslaggever Joeri Wisse zit als lid bij het stembureau in Yerseke en ziet dat het best druk is, maar dat stemmen wel een heel stuk ingewikkelder is geworden voor veel mensen.