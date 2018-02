'Aanhouding' eindigt met huwelijksaanzoek

'Bas wilde zijn vriendin ten huwelijk vragen', schrijven de agenten op Facebook. 'Wij hielden de auto van Bas en zijn vriendin staande. Nadat wij Bas in de boeien hadden geslagen, vroegen wij zijn vriendin om uit te stappen. Hierna ging Bas op zijn knieën en vroeg haar ten huwelijk'. Niet bekend is waar Bas en zijn vriendin vandaan komen, evenmin wat haar antwoord was.