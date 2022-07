Aangrijpende Zeeuwse documentaire ‘Dertien dagen’ te zien op NPO 2

VROUWENPOLDER - De veelbesproken Zeeuwse documentaire Dertien dagen is donderdag 28 juli te zien bij BNNVARA. De uitzending is om 22.05 uur op NPO 2.

De aangrijpende film is gemaakt door Gijs Haak en gaat over zijn vader Floor. Die kwam begin 2019 tot de slotsom dat het tijd was om dood te gaan, omdat hij zijn zelfstandigheid dreigde te verliezen. Hij wilde niet in een verpleeghuis belanden.

De 86-jarige Haak hield alles in eigen hand en besloot te stoppen met eten en drinken. Zoon Gijs en diens broer Michiel trokken bij hem in. Zij zorgden tot het eind voor hun vader. De huisarts was nauw betrokken. Dertien dagen nadat Floor Haak was gestopt met eten en drinken, overleed hij.

Een soort statement

Gijs Haak filmde het proces, op verzoek van zijn vader. Die wilde laten zien dat het mogelijk is je levenseinde op een humane manier zelf te regisseren. ,,,Zijn dood was voor hem ook een soort statement: zijn boodschap aan de buitenwereld', zeiden zijn zoons vorig jaar in een interview in de PZC.

Dertien dagen ging vorig jaar september in première op het Nederlands Film Festival in Utrecht en werd genomineerd voor een Gouden Kalf.

Bekijk de trailer van Dertien dagen: