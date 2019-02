Aangespoelde dode man in Waarde is een Filipijnse matroos (47)

7 maart: Lezing bij Vrouwen van Nu in Klooster­zan­de

17:18 Reineke van Wouwe vertelt over haar boek ‘De Melksalon’, een Zeeuwse familiegeschiedenis. Op 7 maart 2019 is Reineke te gast bij de Vrouwen van Nu in hotel van Leuven in Kloosterzande. Ze zal vertellen uit en over haar werk. De lezing begint om 19.30 uur, de deuren gaan open vanaf 19.00 uur. De lezing is gratis voor leden van Vrouwen van Nu. Niet-leden betalen 5 euro inclusief koffie en/of thee. Opgeven voor deze lezing kan tot 5 maart bij Petra Vinke via vinkeneve@zeelandnet.nl of 06-40795777