Aangespoelde bultrug was niet aangevaren of verstrikt geraakt, doodsoorzaak wordt nog onderzocht

De dode bultrug die gisteren aanspoelde op een afgesloten strand van Vlieland , is niet verstrikt geweest in visnetten en is waarschijnlijk ook niet aangevaren door een schip.

Op de huid zijn daar geen sporen van te zien, zegt marien bioloog Lonneke IJsseldijk woensdag na een eerste inspectie van het kadaver. Dat is overgebracht naar Harlingen. Sectie daar moet duidelijk maken waar het dier wel aan is overleden. Daarvoor worden de resten woensdag uit elkaar gehaald.

Het dier werd in mei en juni voor de kust van Zeeland gesignaleerd. Toen werd ook al gespeculeerd over de gezondheid van het dier, omdat de jonge bultrug erg mager was en kampte met huidproblemen.

Jong vrouwtje

De bultrug is een jong vrouwtje van net geen 6,5 meter. ,,Bultruggen zijn bij geboorte een meter of vier lang. Vanaf ongeveer 8 meter zijn ze helemaal onafhankelijk. Dit was een jonge dame, een wat ouder kind dat niet meer gezoogd werd. Het moest zelf vis vangen. Dat is altijd een kwetsbaar punt in het leven van walvisachtigen”, legt IJsseldijk uit.

Het stoffelijk overschot van de bultrug spoelde dinsdag aan op een afgesloten stuk strand op Vliehors, een oefenterrein van Defensie. Het gaat om dezelfde bultrug die eerder werd gezien bij Zeeland en bij Den Helder. IJsseldijk vond toen al dat het dier er mager en verzwakt uitzag. ,,We waren alert op een stranding, het verbaast me niet dat we haar uiteindelijk gestrand hebben gevonden. Ze was echt heel mager, ze had al eerder gestrand kunnen zijn. Ze zal in de Noordzee nog wel wat gegeten hebben, anders kan je hier niet zes weken zwemmen. Dat vinden we straks misschien terug in haar maag en darmen. Maar we weten niet hoelang een bultrug het volhoudt op reserves.”

Het is de eerste keer sinds 2012 dat een bultrug in Nederland is gestrand. Dat dier, dat de naam Johanna kreeg, leefde nog toen het terechtkwam op de Razende Bol bij Texel. Dierenbeschermers, deskundigen, bergers en ambtenaren maakten elkaar verwijten in een poging het leven van de bultrug te redden. Het duurde vier dagen voor ze stierf. Vanwege de ophef kwam de overheid met een Protocol Stranding Levende Grote Walvisachtigen, een handleiding voor wie wat moet doen wanneer een walvisachtige strandt.

Geen naam

De walvis van Vlieland heeft geen naam en krijgt die waarschijnlijk ook niet. Haar schedel en borstvinnen gaan naar natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden. Als niemand geïnteresseerd is in de andere delen van haar lichaam, worden die resten na onderzoek vernietigd.