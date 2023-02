Aagtekerkenaar krijgt cel- en taakstraf voor veroorzaken dodelijk ongeval

Tegen M. was een gevangenisstraf van zes maanden en een rijontzegging van twee jaar geëist. De rechtbank is met de officier van justitie van oordeel dat M. niet roekeloos maar ’zeer onoplettend en onvoorzichtig’ heeft gereden. Op 1 april, vorig jaar, reed M. met een bedrijfswagen over de Kleverskerkseweg in Middelburg en wilde rechts afslaan naar de Siloweg. De rechter buitenspiegel was defect, een dodehoekspiegel ontbrak en een achterruit had de wagen niet.