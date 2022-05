A58 tussen Middelburg en Goes weer vrij na urenlange file

Wethouder Suij: ‘Niet meer wachten, straks lopen die kinderen achter een rollator als hun skatebaan klaar is’

SLUISKIL - Geen gemeenteraadslid die de kinderen in Sluiskil een nieuwe skatebaan niet gunt. Maar een ton beschikbaar stellen zonder er verder nog iets over te zeggen hebben, dat is niet voor iedereen even eenvoudig.

