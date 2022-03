A58 dit weekend dicht bij Middelburg

Komend weekend, vanaf vrijdag 1 april om 20 uur tot en met zondag 3 april 12 uur is de A58 ter hoogte van knooppunt Stelleplas én tussen afrit 38 (Middelburg-oost) en afrit 39 (Middelburg-centrum), allebei in de richting van Vlissingen.

De A58 is ook afgesloten op maandag 4 en woensdag 6 april van afrit 39 (Middelburg centrum) tot afrit 40 (Ritthem), ook in de richting Vlissingen. De stremming is op beide dagen van 20 uur tot de volgende ochtend 6 uur.

Tijdens de weekendafsluiting (1-3 april) wordt verkeer uit de richting Goes vanaf knooppunt Stelleplas omgeleid via de N62 (Sloeweg) en de N254 (Bernhardweg-west). Verkeer van de N57 (Dammenroute) wordt omgeleid via de N660 en de N288 (Rondweg Koudekerke). Tijdens de nachtelijke afsluitingen op 4 en 6 april moeten automobilisten richting Vlissingen omrijden via de afrit 39 (Middelburg centrum) en de N254 om vanaf daar via de N662 bij Ritthem de A58 weer op te rijden. Gele borden geven de omleidingsroutes aan.