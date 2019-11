750 kilo cocaïne onderschept in haven van Vlissingen

VLISSINGEN - De douane heeft vrijdag in de haven van Vlissingen 750 kilo cocaïne onderschept. De drugs werden gevonden in dozen met bananen tijdens een controle met speurhonden.

De container waarin de dozen met bananen zaten, is afkomstig uit Ecuador en was bestemd voor een bedrijf in Roemenië. De drugs zijn in beslag genomen en op last van de officier van justitie vernietigd.

De drugs hebben een straatwaarde van 37,5 miljoen euro, gerekend aan de courante kleinhandelsprijs van 50 euro per gram cocaïne.

De douane onderschepte begin november ook 750 kilo cocaïne tijdens een controle in de Rotterdamse haven. De drugs zaten toen eveneens verstopt in een container tussen bananen. De container was bedoeld voor een bedrijf in Vlissingen; dat bedrijf heeft niets met de smokkel te maken. De container waarin de bananen zaten, kwam toen ook uit Ecuador.