70-plussers uit het hele land kunnen in het speciale herdenkingsjaar gratis naar het Watersnoodmuseum

VoltH2 kan in Zeeland fabrieken voor groene waterstof bouwen dankzij miljoenen­sub­si­die uit Den Haag

Het bedrijf VoltH2 begint in het voorjaar van 2024 met de bouw van twee fabrieken voor groene waterstof in Vlissingen en Terneuzen. De bouw is mogelijk dankzij een flinke overheidssubsidie: zo’n 85 miljoen euro over een periode van 15 jaar.