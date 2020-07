7 van de 10 verdachten van grootschalige cocaïnehandel in Zeeland blijven langer vastzitten

UPDATE 18.00 uurVLISSINGEN - De 10 mannen die deze week in Zeeland werden opgepakt bij een grootscheepse politieactie naar de invoer van cocaïne zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Van zeven verdachten is de voorlopige hechtenis verlengd met 14 dagen, van twee mannen is de hechtenis geschorst en één verdachte is in vrijheid gesteld.