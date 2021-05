50 kilo cocaïne in metalen kist onder schip in Vlissingen

Zanger Danny Vera opent Zomercon­cer­ten in Concertge­bouw

3 mei MIDDELBURG - Zanger Danny Vera opent dit jaar de BankGiro Loterij Zomerconcerten in Het Concertgebouw in Amsterdam. Aan de zomerconcerten doet een keur aan nationale en internationale topartiesten mee. In juli en augustus staan er 35 dubbelconcerten geprogrammeerd in de anderhalve meteropstelling. Van klassieke sterren als Yuja Wang en Renée Fleming tot en met populaire bands als Altin Gün en Her Majesty.