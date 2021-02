44-jarige Aardenburgse verdachte ontkent in zaak Ichelle

Initiatief­ne­mers Roze Zaterdag geven niet op en vestigen hoop op Goese gemeente­raad

16 februari GOES - Burgemeester en wethouders van Goes mogen er dan weinig in zien, de initiatiefnemers van een Roze Zaterdag in Goes geven niet op. ,,We zijn het niet eens met wat de wethouder zegt”, laat Stefano Frans van het LHBT-netwerk Zeeland weten.