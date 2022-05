40-jarige man met mes in Goes aangehouden na bedreiging

De politie verzond rond 11.00 uur een Burgernetmelding waarin zij opriep uit te kijken naar een man met een mes in Goes. De politie benadrukte in de melding de man niet zelf te benaderen. Voorafgaand aan de melding had de 40-jarige man een medewerker van een bedrijf op industrieterrein De Poel bedreigd met het mes en dingen in de zaak vernield. Toen de politie werd gebeld, vluchtte de man weg op een fiets.

Kort na de oproep via Burgernet, werd de verdachte aangehouden bij zijn woning in het centrum van Goes. Het mes dat hij had gebruikt bij de bedreiging is in beslag genomen. De verdachte is ingesloten in een politiecellencomplex en wacht daar tot hij een verklaring mag afleggen.