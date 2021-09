3M is geen uitzondering: ‘Nederland kan heel de Antwerpse haven plat laten leggen’

Haar verklaring in de hoorzitting over het 3M-dossier in het Vlaams Parlement deed ook in Zeeland de oren klapperen. De provincie Antwerpen bleek vorig jaar zonder gedegen onderzoek naar milieueffecten en zonder Nederlandse autoriteiten op de hoogte te stellen een eeuwigdurende omgevingsvergunning aan het chemiebedrijf 3M te hebben verleend. Isabelle Larmuseau is als specialist op het gebied van omgevingsrecht in Vlaanderen actief als advocaat, docent aan de Katholieke Universiteit Leuven en ze is voorzitter van Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR).