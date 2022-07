3M betaalt Vlaanderen 571 miljoen euro voor PFAS-sanering

Het bedrijf in Zwijndrecht bij Antwerpen aanvaardt voorts de strengere lozingsnormen. De Vlaamse regering liet in oktober productieprocessen waarbij PFAS werd gebruikt stilleggen. Die in totaal 93 processen mag 3M pas heropstarten als er zekerheid is dat ze geen risico’s inhouden, aldus de woordvoerder van de Vlaamse minister Zuhal Demir. 3M trekt alle juridische procedures tegen Vlaanderen in.

Bij graafwerk voor de nieuwe rondweg om Antwerpen, de Oosterweelverbinding, kwam ruim een jaar geleden de PFAS-vervuiling (opnieuw) onder de aandacht. Het ging om vervuiling uit het verleden, maar al snel bleek dat 3M nog steeds grote hoeveelheden PFAS via het afvalwater in de Schelde mocht lozen. Demir greep in oktober in met een productiestop en bracht de normen in de lozingsvergunning sterk omlaag. Vlaanderen stelde 3M in gebreke, wat uiteindelijk tot deze overeenkomst heeft geleid.