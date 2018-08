350 Zeeuwse reeën krijgen de kogel

Het is een wat wonderlijke manier van tellen, maar wetenschappelijk klopt hij. Op Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint-Philipsland, Noord-Beveland, Walcheren en in Oost-Zeeuws-Vlaanderen neemt het aantal reeën toe.



Hoe weten we dat? Uit de toename van het aantal aanrijdingen met het kleine hertje. In 2016 waren dat er in heel Zeeland 204, twee jaar eerder nog maar 126. Aangezien vorig jaar nog niet op de ree mocht worden gejaagd, ligt het voor de hand dat vorig jaar alleen nog maar meer reeën door auto's zijn geraakt.

Aanrijdingen

Verkeersveiligheid gaat boven natuur, redeneert het dagelijks provinciebestuur. Want de aanrijdingen leveren ook gevaar op voor mensen. Daarom is ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid Zeeland, zodat er met het geweer en honden op reeën mag worden gejaagd. Hoewel de ree geen beschermde diersoort is, gold in Zeeland tot dusver wel een jachtverbod, want maatschappelijk ligt het gevoelig.



Voortaan - tot eind 2023 - mogen volwassen mannetjes het hele jaar door worden gedood, kalveren en vrouwtjes alleen in de periode van 1 september tot en met 31 maart. Vanaf een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang mogen de jagers van de Faunabeheereenheid schieten - ook daarvoor hebben ze ontheffing gekregen. Ze hadden ook toestemming gevraagd in de buurt van de bebouwde kom te jagen, maar dat staat de provincie niet toe.

Kogel

De ontheffingen zijn een logisch gevolg van het goedkeuren van het Faunabeheerplan Ree, eerder dit jaar. In dat rapport wordt uitgelegd dat het aantal reeën in Zeeland moet worden teruggebracht omdat de verkeersveiligheid gevaar loopt. Zo'n 350 van de ongeveer 1500 reeën in de provincie wacht de kogel. Alleen in Reimerswaal, Zuid-Beveland en westelijk Zeeuws-Vlaanderen hoeven ze voorlopig geen jagers te vrezen. Omdat actuele en volledige gegevens over de omvang de reeënpopulatie en de risico's voor de verkeersveiligheid ontbreken, geldt de ontheffing op het jachtverbod niet voor die gebieden.

Rechter

Er is geen andere oplossing dan afschieten, vindt zowel de Faunabeheereenheid als de provincie. Reewerende rasters, afschrikwekkende reflectoren en windmolentjes, waarschuwingsborden en verkeersremmende drempels hebben het aantal aanrijdingen niet beperkt. Dus is het afschieten noodzakelijk. ,,Ik ben niet verbaasd als de natuurorganisaties uiteindelijk naar de rechter stappen", zegt gedeputeerde Carla Schönknecht. ,,Maar dit is een goed gefundeerd besluit, dat stand houdt bij de Raad van State."

Alternatieven?

Er moet nog even worden overlegd en afgestemd wat de beste verdediging is, geven de organisaties aan. Jessica Smit, woordvoerder van Stichting Animal Rights: ,,We willen absoluut niet dat er verkeersongelukken plaatsvinden, maar het belang van het dier moet worden meegenomen. Er moet beter gekeken worden naar alternatieven. In Overijssel is sinds een paar jaar een wildwaarschuwingssysteem dat geleid heeft tot 95 procent minder aanrijdingen.

De dieren worden met hekken van de de weg af gehouden en naar een fuik of sluis toegeleid. Bij die oversteekplek zijn bewegingssensoren die lichten laten knipperen bij een verkeersbord dat automobilisten maant minder hard te rijden." De argumenten die de stichtingen aanvoerden, waren tot dusver onvoldoende onderbouwd, voerden GS aan. Zo werd verwezen naar rapporten die niet met name genoemd werden. ,,Dat gaan we anders doen", aldus Smit.

'Cijfers kloppen niet'