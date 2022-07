3 gewonden bij ongeluk met tuktuk in ‘s-Heer Abtskerke

Zomerserie: de standplaats | met video Camping Janse in Zoutelande is 'een beetje heilige grond' voor Marcel

Camping Janse ligt met ruim 120 plaatsen pal aan de duinen bij Zoutelande. ,,Je gaat even tussen de bomen door, ‘d’n bult’ over en je kunt genieten van het strand”, zegt Marcel van Lith, die geboren en getogen is in Den Bosch. Zijn 50ste verjaardag vierde hij met een Cubaans salsafeest bij Strandpaviljoen Neptunus. Maar hij heeft veel meer bijzondere herinneringen liggen in Zoutelande.

25 juli