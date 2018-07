28-jarige man raakt gewond bij ongeval op de Westerscheldetunnelweg bij Hoek

College Hulst in gesprek over alternatie­ven sloop kerkbanken Klooster­zan­de

7 juli KLOOSTERZANDE - De historische kerkbanken in het Hof te Zandekerkje in Kloosterzande blijven de gemoederen bezighouden. Het college van B en W van Hulst gaat met de exploitant in gesprek of er andere opties dan sloop zijn.