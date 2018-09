250.000 kuub zand voor kust Noord-Beveland

Nachtapo­the­ken verdwijnen in Zeeland, alleen Goes blijft open

15:04 GOES - Drie van de vier nachtapotheken in Zeeland zijn vanaf 1 januari 2019 gesloten. Alleen de nachtapotheek in Goes blijft open. Dat zegt voorzitter Peter de Doelder van de werkgroep Farmaceutische zorg in Zeeland.