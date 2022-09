24 woningen ontruimd bij gaslek in Cadzand: ‘Ik rook een penetrante lucht en wist meteen dat er iets niet klopte’

In totaal zijn 24 woningen ontruimd. Een deel van de bewoners was niet thuis. De overige bewoners zijn oproepen om zich te verzamelen in café In de Buitenlust totdat het gaslek gedicht is. De buurtbewoners die niet naar het café zijn gegaan konden hun naam en telefoonnummer opgeven, zodat de gemeente een bericht kon sturen wanneer het weer veilig was om naar huis te gaan.