21 Antwerpse zeescouts in nood op Oosterschelde, ontredderde groep veilig aan de wal

UPDATE 14.49 UUR I VIDEOWEMELDINGE - Drie zeilscheepjes met in totaal 21 zeeverkenners uit Antwerpen aan boord en een begeleidingsboot zijn dinsdagochtend in de problemen gekomen op een stormachtige Oosterschelde tussen Wemeldinge en het eiland Tholen. Eén bootje sloeg om en twee liepen vast op een mosselbank. Inmiddels zijn alle opvarenden vermoeid, maar veilig aan de wal. Een persoon is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.

Volledig scherm Een aantal van de onfortuinlijke scouts is naar Wemeldinge gebracht. © Joeri Wisse Veertien zeescouts konden zelf over de slikken de wal bereiken met hulp van redders van de KNRM. Die hebben zich ontfermd over de ontredderde groep. ,,Het water stond kniehoog, maar er was sprake van opkomend tij. Een jongen was er slecht aan toe. Hij was onderkoeld en had water binnengekregen”, aldus KNRM-woordvoerder Edward Zwitser. Andere verzwakte jongens hebben ze aan de praat gehouden totdat de brandweer kwam om de hulpverlening over de nemen. Zij werden naar de brandweerkazerne in Stavenisse gebracht om bij te komen van hun bange avontuur. Anderen zijn door een reddingboot naar Wemeldinge gebracht, waar ze zijn opgevangen door zeescouts van een andere groep uit Antwerpen.

Drie KNRM-reddingboten uit Hansweert en Neeltje Jans voeren uit om hulp te verlenen. Ook zouden twee helikopters zijn opgeroepen. Tijdens de reddingsactie stond windkracht 8 op de Oosterschelde. De bootje van de Antwerpse zeescouts waren op weg van Wemeldinge naar Willemstad.

Drie scheepjes van een andere scoutinggroep uit Antwerpen, die later uit Wemeldinge vertrokken, kregen van Rijkswaterstaat te horen dat ze beter terug naar de haven konden gaan. Volgens de leidinggevenden was de andere groep extra vroeg gaan varen omdat ze de storm voor wilden zijn.

Woordvoerder Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen bevestigt dit. ,,Het waren drie boten van de zeescouts uit Antwerpen. In elke boot zaten zeven zeeverkenners, jongeren van tussen de 14 en 17 jaar. Ze waren vroeg vertrokken omdat zij het slechte weer wilden voor zijn. Maar dat is mislukt. Ze hebben vooraf echter geen enkel verbod of waarschuwing genegeerd. Ze hadden toestemming om te gaan varen. Ze zijn verrast door het slechte weer dat sneller opkwam dan voorzien. Alle scouts hebben maritieme vaardigheden om in een dergelijke situatie snel en gepast te reageren”, aldus Van Reusel.

Bekant omgeslagen

Ondanks dat ze het niet zagen gebeuren, zit de schrik zit er nog wel goed in bij de tweede groep Antwerpse zeescouts, die zelf van plan waren om vandaag naar Sint-Annaland te varen. ,,Er stond heel veel wind. Het was een beetje gevaarlijk om te varen, we zijn bekant omgeslagen”, zegt één van de zeescouts die met een nat t-shirt spullen aan de kant zet. De leidinggevende is blij dat zijn groep wel tijdig is omgedraaid. ,,Het werd het heel snel duidelijk dat het te gevaarlijk was.”

De scouts waren gisteren aangekomen in Wemeldinge voor een trektocht van zo’n twintig dagen. Net als hun collega’s-zeescouts die in problemen is gekomen, vaart ook de scoutinggroep die wel op tijd is teruggekeerd naar Wemeldinge met gieken, ranke houten roeibootjes. ,,We zijn daar gisteren mee van Antwerpen naar Wemeldinge gevaren.”

Met zulke kleine bootjes over de Ooster- en Westerschelde varen hoeft niet gevaarlijk te zijn, zeggen ze. Ze wijzen er op dat er altijd een grotere begeleidingsboot aanwezig is, die de roeibootjes op sleeptouw neemt langs gevaarlijke plekken zoals de haven van Antwerpen.

De zeescouts die zich in Wemeldinge bevonden zijn ook naar Stavenisse gebracht. Het kamp is gestopt en alle ouders worden op de hoogte gebracht.

,,Situaties als deze maken we niet vaak mee”, zegt KNRM-woordvoerder Zwitser. De KNRM geeft geen antwoord op de vraag of het verantwoord was om in deze omstandigheden de oversteek te maken. ,,Van die vraag blijven wij weg. Als de mensen eenmaal zijn gered, gaat voor ons het boek dicht.”

Volledig scherm Bootje van de teruggekeerde naar Wemeldinge zeescouts, © Joeri Wisse