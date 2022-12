2022 was ongekend zonnig en warm, zeker in Vlissingen

Zonrecord verpulverd

Eén record ging finaal aan flarden, want de zon scheen extreem vaak in 2022. Zo vaak zelfs, dat het in de eerste zeven maanden in Vlissingen net zo zonnig was als doorgaans in Barcelona. Tot en met tweede kerstdag scheen de zon dit jaar 2358 uur, al 169 uur boven het oude record uit 2020 en bijna 500 uur meer dan wat ‘normaal’ is voor de stad. Vooral maart en augustus waren uitzonderlijk zonnig.