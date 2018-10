19.534 mensen door tolvrije Westerscheldetunnel

Dronken automobi­list (19) rijdt twee fietsers dood in Goes

13:21 GOES - Twee fietsers, een man en een vrouw, zijn afgelopen nacht op de Van de Spiegelstraat in Goes om het leven gekomen toen ze werden geschept door een personenauto. De 19-jarige automobilist uit Kloetinge is aangehouden. Hij bleek te veel te hebben gedronken.