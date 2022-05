17 meter lange straaljager parkeert voor CineCity

Het originele Lockheed Starfighter F104G gevechtsvliegtuig is geplaatst als stunt en ter promotie van de nieuwe film TopGun met Tom Cruise. Die gaat dinsdagavond in première. De Starfighter blijft zeker een dag of tien op de stoep staan. Twee jaar geleden werd ter promotie van de film De Slag om de Schelde ook al een Sherman Tank voor de deur van de bioscoop geplaatst.