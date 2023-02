1500 extra verpleeghuisbedden en aangepaste woningen nodig in Zeeland

Vierde Klasse Sluis is een soort Houdini, Graauw draagt de rode lantaarn over en Hulsterloo komt niet op afspraak

De koppositie in de vierde klasse A blijft in handen van Sluis, al was daar in de uitwedstrijd tegen Koewacht (0-1) wel een soort Houdini-act voor nodig bij de ploeg van Ronnie Tresonie. De enige overgebleven achtervolgers, Breskens en RIA W, hadden een eenvoudigere middag bij respectievelijk IJzendijke (2-5) en Groede (0-3).

6 februari