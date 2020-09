135 jaar na mislukte doortocht langs de Schelde: Vincent van Gogh keert terug naar Antwerpen

Van Gogh is nu weer even terug in Antwerpen. De expositie ‘Van Gogh, the immersive experience’ is sinds maandag te zien in de Waagnatie in Antwerpen. Dankzij virtuele projectietechnologie ontdek je het leven en het werk van Vincent van Gogh op een andere manier. Het klank- en lichtspel was eerder te zien in in andere Europese steden en landt nu in de stad waar Vincent in 1885 op de dool was.