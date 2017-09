De petitie ageert tegen de mogelijke verdwijning van voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen en is opgezet door Brigitte Tjarks. Inmiddels zijn er al bijna zevenduizend online steunbetuigingen voor de petitie. Alle handtekeningen worden komende maand overhandigd aan Zeeuwse Kamerleden en de Kamerleden van de commissie onderwijs. In het verlengde daarvan is er ook de enquête die is opgesteld door de Taskforce Voortgezet Onderwijs. Ouders van basisschoolleerlingen in heel Zeeuws-Vlaanderen wordt hierin gevraagd hun mening te geven over het voortgezet onderwijs in de streek.