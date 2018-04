11.000 handtekeningen in 10 dagen tegen marinierskazerne Vlissingen

DOORN - De online petitie tegen de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen is in tien dagen tijd ruim 11.000 keer getekend.

Initiatiefnemer Miriam Appels uit Driebergen zette de petitie vorige week maandag op uit onvrede met het besluit van het rijk om de kazerne naar Vlissingen te plaatsen. 'Gezinnen worden uit elkaar getrokken, sociale contacten verbroken van partners en kinderen', schrijft ze.

Appels spreekt uit ervaring. Ze was zelf getrouwd met een marineman en moest vanwege zijn opleiding drie 'vreselijke' jaren in Koog aan de Zaan wonen. Ze is bang dat hetzelfde de mariniers en hun gezinnen zal overkomen in Vlissingen.

De petitie is woensdagochtend al zo'n 11.000 keer ondertekend. Of het iets zal helpen weet ze niet, zei ze vorige week. „Het is de eerste keer dat ik zoiets doe. Ik hoop in ieder geval dat het iets zal uitmaken.”

Veel mariniers gingen al uit dienst na het besluit om de kazerne naar Vlissingen te verhuizen. Ze vrezen dat hun partners in Vlissingen geen werk kunnen vinden. Ook hekelen ze de voorzieningen bij de nieuwe kazerne, die minder zouden zijn dan in Doorn.

De provincie startte twee weken geleden een actie om te laten zien dat er wel genoeg banen zijn in Zeeland. De oude Marinierskazerne in Vlissingen is inmiddels officieel gesloten. Volgens de planning moet de nieuwe Michiel Adriaenszoon de Ruyterkazerne in 2022 opengaan.

Screenshot online petitie: