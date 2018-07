100 miljoen voor Zeeuwse economie

In maart maakte minister Carola Schouten (CU, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) bekend dat het Rijk 35 miljoen euro wil steken in Zeeuwse projecten. Dat geld komt uit de pot die het kabinet beschikbaar heeft voor regionale knelpunten.

Handtekening

Met haar collega Kajsa Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken) en de gedeputeerden Jo-Annes de Bat (CDA, economie) en Carla Schönknecht (VVD, toerisme en wonen) zette Schouten vrijdagmiddag haar handtekening onder de regiodeal. Het geld gaat naar dertien projecten, waaronder een uitbreiding van University College Roosevelt in Middelburg met een afdeling Engineering and Innovation. Daardoor groeit de Middelburgse universiteit op termijn van 600 naar 900 studenten.

Voorwaarde van het Rijk is dat de regio op zijn minst hetzelfde bedrag legt bovenop de 35 miljoen euro uit Den Haag. Waarschijnlijk wordt dat veel meer. Bij elkaar opgeteld zijn Zeeuwse partijen van plan ruim 60 miljoen euro bij te dragen aan de dertien projecten. Omdat de bijna 10 miljoen euro van het Rijk voor het reddingsplan voor het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen ook in de regiodeal zit, komt de teller uit boven de 100 miljoen.

Bevrijdingsmuseum

Behalve in de economie wordt ook geld gestoken in leefbaarheid en het vestigingsklimaat. Veel geld is aangevraagd voor het Zeeuwse sloopfonds om woningen te vernieuwen (5 miljoen), ontwikkeling van de kust (6 miljoen) en een plan voor snelle afhandeling van lading in de Zeeuwse havens (4 miljoen). Ook zijn er ideeën voor slimme mobiliteit en een uitbreiding van het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. Van de 18 miljoen die het Rijk steekt in het Zeeuws-Vlaamse onderwijs, komt bijna de helft uit de knelpuntenpot.

Overigens heeft Zeeland 4,5 miljoen euro te veel aangevraagd in Den Haag. Volgens De Bat zal uiteindelijk niet meer dan 35 miljoen worden uitgekeerd, maar het gaat in termijnen, te beginnen met 13 miljoen dit jaar. Elk jaar worden begrotingen aangepast. Het kan zijn dat voor een project minder rijksgeld nodig is, of zelfs dat een project niet doorgaat. Als er is overvraagd en een project moet worden geschrapt, wordt dat waarschijnlijk de kwaliteitsimpuls voor Zeeuwse bedrijventerreinen.

Balkenende