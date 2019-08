100-jarige Stoffel Boot uit Zierikzee liet Juliana en Beatrix stralen

Havenfort Hulst mooie plek voor campers, nu nog wc's en douches

19:00 HULST - Eind dit jaar moeten de contouren van de nieuwe camperplaatsen aan het Hulster Havenfort klaar zijn. Mét wc's en douches, want die zijn er nu niet. Camperaars doen soms hun behoeften in de bosjes. ,,Het is wel een mooie plek.”