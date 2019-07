10 auto's, woningruiten, bushokje en zonnetrein kapotgeslagen. Gedupeerde: ‘Ik sta te trillen op mijn benen’

De ruit van de zonnetrein wordt morgen pas gemaakt, kosten: 750 euro. Hoewel het verzekeringswerk is, draaien de gedupeerden wel op voor hun eigen risico en is het een hoop gedoe en geregel. “Ik hoorde het zondagochtend", zegt Mahu. "Je hele dag wordt erdoor bepaald. Het glas opruimen, afspraken afzeggen, aankloppen bij ondernemers.”



Diny Bakx-Havermans denkt dat het om een groep vandalen gaat. “Aan de Geslechtendijk zag ik een andere auto waar ook plastic voor de autoruit was gespannen. En bij een kapper in de buurt was een winkelruit vernield. Het zijn zoveel plekken, dat kan je toch niet alleen?”



In Hulst sloegen de vandalen toe in de Zoutestraat, Dullaertstraat, Truffinoweg, Frans van Waesberghestraat en Godsplein. In Sint Jansteen waren mensen uit de Prins Hendrikstraat, Van Hovestraat en Eikenlaan de dupe. “Kennelijk zijn er lui, die er plezier in hebben om ruiten van auto’s te vernielen", zegt een wijkagent over de vernielingen. “Een getuige vertelde ons dat de bestuurder van een zwarte personenauto - merk helaas onbekend - in Sint Jansteen een van de vernielingen pleegde.” De politie doet onderzoek en waarschuwt extra alert te zijn.