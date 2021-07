‘Zweetvlekken uit de was krijgen is een echt hoofdpijndossier’

,,Neem een emmer met warm water en een scheutje inweekmiddel. Doe daar de shirts in waarvan je wil dat de zweetvlekken eruit gaan. Laat het een dag erin staan. Na die dag, laat je het shirt even uitlekken en stop je hem in de wasmachine bij de normale was en was je hem zoals je hem normaal ook zou wassen in de wasmachine. Ik doe er altijd een scheutje witte azijn bij. Beter voor de was, voor de wasmachine en het verdrijft ook geurtjes.”



De vraag is of het zo gemakkelijk al weg is. ,,Als de gele zweetvlekken zijn ingesleten, dan wordt het lastig. Op een gegeven moment is iets natuurlijk te oud, dan is het op. Maak er dan een stofdoek van.”



Toch is Marja niet voor één gat te vangen. Ze haalt een tip uit de oude doos waar ze voorzichtig positief over is. ,,Ik heb er zelf nooit echt last van, dus kan moeilijk inschatten of het werkt. Maar vroeger deden ze in plaats van inweekmiddel wel eens twee aspirines in de emmer met warm water. Vervolgens laat je het erin weken. Niet een week, maar een dag, haha. En daarna in de wasmachine op de normale manier.”