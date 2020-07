Zo zorg je voor een groene grasmat: ‘Het vergt oefening en geduld’

‘Een koophuis van 240.000 euro? Dat noem ik géén sociale woningbouw’

11:09 Wethouders die trots verkondigen dat er in een bouwplan maar liefst 70 procent sociale woningbouw is opgenomen. Maar wat is sociaal? ,,Dat zijn in ieder geval geen koopwoningen van 240.000 euro", zegt Rob Dekker, directeur van woonstichting Joost in Boxtel. ,,Daar heb je een jaarsalaris van 60.000 euro voor nodig.’’